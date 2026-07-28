Концерт-объединение: Международный день джаза и День Ruskeala Symphony

29 апреля в Карельской госфилармонии прозвучат зажигательные ритмы румбы, сальсы и тимбы. На сцене выступит российско‑кубинский квартет JUAN HORLENDIS BAND (6+)

Фото: Карельская госфилармония

В Международный день джаза в Карельской филармонии выступит российско-кубинский квартет JUAN HORLENDIS BAND. В программе концерта – румба, сальса, бачата, тимба, ча-ча-ча и множество других латиноамериканских стилей, которые перенесут вас в мир вечного лета и ярких эмоций.

Особенно приятно будет познакомиться с проектом JUAN HORLENDIS BAND поклонникам Международного музыкального фестиваля Ruskeala Symphony, потому что выступление коллектива включено в программу юбилейного Ruskeala Symphony, который пройдёт в Горном парке «Рускеала» 17 и 18 июля 2026 года.

29 апреля за час до концерта в фойе второго этажа Карельской филармонии состоится открытие фотовыставки, посвящённой первому юбилею фестиваля Ruskeala Symphony, а также пройдёт презентация нового аромата Ruskeala Symphony.

Приходите за солнечным настроением, любовью и улыбками. Международный день джаза и День Ruskeala Symphony – это настоящий музыкальный праздник!

Начало в 19:00. 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести на сайте.

На правах рекламы ГАУ РК «Карельская госфилармония», ИНН 1001040248. ERID