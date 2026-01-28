Концепция будущего Карелии будет иметь практическое воплощение

25 января в Петрозаводске прошел открытый семинар «Образ будущего Карелии: форпост Русского Севера». В нем приняли участие члены экспертно-дискуссионного клуба, общественные деятели, глава республики Карелия Артур Парфенчиков, министры регионального правительства. Цель у всех этих людей одна и она понятна – поиск возможных, а главное эффективных путей развития Карелии в современных условиях. Развернулась бурная дискуссия: Карелия - это «Северный щит России» или всё-таки «Форпост Русского Севера», как предложили эксперты клуба.

Аргументы членов дискуссионного клуба: щит - это пассивная защита, а форпост - позиция, с которой можно и защищаться, и активно действовать. Россия сейчас не обороняется, а наступает. Карелия должна быть форпостом развития, а не щитом пассива. В итоге пришли к единому мнению: Карелия - это форпост.

Карелия всегда была сильна своим интеллектуальным потенциалом — это еще раз подтвердили члены экспертного клуба, представив яркие доклады. В течение года они провели несколько семинаров, собирались на форумы и дискуссии, и, несмотря на разные мнения по разным вопросам, смогли вместе сформулировать и принять стратегический документ, который назвали «Карелия — форпост Русского Севера».

Ведущий российский специалист по прогностике, футуролог, научный руководитель проекта «Социософт» Сергей Борисович Переслегин говорил о важности перехода на следующий этап работы — практическую реализацию намеченных ориентиров будущего. Сергей Борисович пояснил, почему Карелия - форпост, а не щит. Дал прогнозы для США, Европы, России и Украины, предложил способ сохраниться для Финляндии. Рассказал про кризис везде и смену главного «зла» мира от России к Трампу. Также он отметил кризис управления в России и кризис доверия: «Раньше все идиоты были демократами, теперь все идиоты стали патриотами». И рассказал о том, что Карелия будет военным регионом в любом случае.

О том, что принятая концепция будет и уже частично имеет практическое воплощение, подтвердили глава Карелии Артур Парфенчиков и министр экономического развития республики Антон Фокин. Глава региона уже не первый раз на подобном семинаре, принимал участие в дискуссиях экспертного клуба и высоко оценивает его значение для развития Карелии.

Образ будущего Карелии создаётся прямо сейчас, и у жителей республики есть шанс быть его соавторами, а не просто сторонними наблюдателями. Экспертно-дискуссионный клуб в будущем отводит для себя роль помощника, интеллектуального драйвера — чтобы не сбиться с выбранного пути.

