Кому нужна экспертиза промышленной безопасности сети газопотребления

Эксперты помогли разобраться в понятиях, рассказали о сроках эксплуатации газопроводов и сроках проведения ЭПБ по ГОСТу

Фото предоставлены Балтийским центром безопасности труда/сгенерировано ChatGPT

Экспертиза промышленной безопасности газопроводов и газового оборудования определяет соответствие требованиям промышленной безопасности всей установки. При этом Балтийский центр безопасности труда проверяет достоверность и полноту документации, предоставленной самим заказчиком. Это фактическая оценка технического состояния конструкций, технического оборудования и зданий опасного производственного объекта.



Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) газопровода представляет собой комплекс мероприятий по определению соответствия его технического состояния и условий функционирования требованиям ФНиП и другим законодательным документам. Согласно Федеральному закону ФЗ №116 от 21.07.1997 года она осуществляется экспертной организацией, обладающей лицензией Ростехнадзора на данный вид деятельности.

Газопровод

Это сооружение, состоящее из системы соединенных между собой труб разного диаметра. Он используется для транспортировки природного газа.

Хотя трубопровод не является техническим устройством, Ростехнадзор классифицирует его как техническое устройство и, согласно Федеральному закону № 116-ФЗ, требует проверки трубопровода через 20 лет после его фактической эксплуатации.

Стоит отметить, что требования Ростехнадзора по выдаче заключения ЭПБ на газопроводы могут относиться одновременно и к техническому оборудованию, и к строительству.

Газовое оборудование

Это технические изделия заводской сборки (например, конденсатосборники, компенсаторы, современная запорная арматура), используемые в качестве элементов газопроводов.

Сеть газопотребления

Это единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием, где «техническое устройство» это составная часть сети газораспределения и сети газопотребления (арматура трубопроводная, компенсаторы (линзовые, сильфонные), конденсатосборники, гидрозатворы, электроизолирующие соединения, регуляторы давления, фильтры, узлы учета газа, средства электрохимической защиты от коррозии, горелки, средства телемеханики и автоматики управления технологическими процессами транспортирования природного газа, контрольно-измерительные приборы, средства автоматики безопасности и настройки параметров сжигания газа) и иные составные части сети газораспределения и сети газопотребления.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ при отсутствии в технической документации данных о сроке службы технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте и если фактический срок его службы превышает двадцать лет, в случае если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, данное техническое устройство подлежит экспертизе промышленной безопасности.

Сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, подлежат экспертизе в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации сооружения.

Какие газопроводы подлежат экспертизе промышленной безопасности

ЭПБ сетей газораспределения и сетей газопотребления, используемых для хранения, использования и транспортировки природного газа, являются предметом отраслевой экспертизы ОПО. Рабочее давление таких объектов составляет 0,005 МПа и выше. К ним относятся:

наружные и внутренние газопроводы;

межпоселковые газопроводы;

технические устройства эффективного промышленного, сельскохозяйственного и прочих видов производств, а также газопровода;

качественные технические аппараты тепловых районных станций и газопроводы, технические устройства тепловых станций, котельных, отопительно-производственных, включая разные их виды;

технические аппараты теплоэлектростанций, с требованием включения внутриплощадочных газопроводов, где уровень давления превышает 1,2 МПа, к ГТУ и ПГУ, специальные пункты подготовки для газа, в их числе блоки, которые предназначены для компримирования и редуцирования, а также те блоки, что служат для осушки, очистки, подогрева и дожимающие КС;

газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), пункты газовой регуляции, установки газовой регуляции, а также шкафные регуляторные пункты (ШРП);

задания, а также прочие постройки на газопроводах;

средства, системы, а также техническое оборудование для автоматизированного регулирования техническими процессами расхода и распределения газа.

В каких случаях требуется экспертиза

Раньше эксплуатационные сроки газопроводов определялись положениями ПБ 12-529-03. После принятия ФНиП ПБ необходимость проведения экспертизы промышленной безопасности координируется с нормами и сроками, установленными Приказом Ростехнадзора № 420 от 20 октября 2020 года и п. 6.2.12 ГОСТ Р 54983-2012:

по завершении расчетного эксплуатационного срока, указанного в проектно-технической документации;

при отсутствии проектно-технической документации либо при отсутствии в ней расчетных эксплуатационных сроков исследуемого объекта;

после повреждений газопровода, связанных с аварийной ситуацией;

по завершении сроков, установленных предыдущими экспертизами;

при изменениях, связанных с давлением газа;

после аварий, не связанных с механическими повреждениями газопровода;

после воздействия грунтовых деформаций и землетрясений свыше 6 баллов;

по желанию собственника газопроводной сети.



Если в технической документации отсутствует расчетный срок службы, то он определяется пунктом 6.2.11 ГОСТ Р 54983-2012. Документом предусматриваются нормативные сроки для газопроводов, которые после их запуска в эксплуатацию варьируются в зависимости от материалов:

стальные подземные – 30 лет;

стальные надземные – 40 лет;

полиэтиленовые – 40 лет.

Документом ГОСТ Р 54983-2012 также устанавливается периодичность проведения ЭПБ: один раз в 5 лет для стальных подземных конструкций и не менее одного раза в 10 лет для надземных конструкций из стали и полиэтилена.



Эксперты компании Балтийский центр безопасности труда готовы оперативно и грамотно провести ЭПБ газопровода с регистрацией заключения в Ростехнадзоре.

На правах рекламы.ИНН 7813578560. ООО «Балтийский центр безопасности труда».