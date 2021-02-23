Кому должен – всем прощаю: минсоц не заплатит за содержание стариков

Министерство социальной защиты Карелии не будет платить за содержание пожилых людей, которые находятся в частном пансионате «Моя бабуля». Об этом ведомство известило компанию официальным письмом за подписью министра Ольги Соколовой. Фактически государство одним росчерком пера «смахнуло» с себя ранее принятые обязательства по компенсации затрат на оказание социальных услуг. А предпринимателей, выполнявших эту работу, превратило в меценатов – разумеется, против их воли.

«Петрозаводск говорит» уже писал о том, что в региональном бюджете не нашлось денег на субсидии частным пансионатам. Чиновники изменили правила предоставления субсидии, и теперь они положены только НКО. Новый порядок ввели в прошлом году. Однако десятки людей по-прежнему находятся в частных организациях, и с ними заключены договоры, которые невозможно расторгнуть без серьезных оснований. Часть затрат возмещало государство, причем делало это не просто так, от чистого сердца, а в соответствии с федеральным законом.

В январе директор ООО «Моя бабуля» Наталья Ефимова потребовала, чтобы ее организации компенсировали расходы за декабрь. Сумма солидная: более 850 тысяч рублей. В феврале Министерство социальной защиты прислало ей аж два ответа. Датированы они с разницей в один день и, по словам Ефимовой, поступили в одном конверте. Вот только сами документы полностью противоречат один другому.

В первом письме объясняется, что компенсация за декабрь не произведена «в связи с техническими проблемами при формировании платежных документов в последний рабочий день финансового года. В настоящее время вопрос оплаты решается совместно с Министерством финансов Карелии». А во втором говорится, что компенсации и не будет, потому что она не положена – деньги из бюджета выделены только некоммерческим организациям, финансирование будет распределяться по конкурсу.

Кажется, на языке следователей это называется «путаться в показаниях».

– Средства-то, по сути, выделяют не нам. Их выделяют человеку: деньги, которых ему не хватает, чтобы пользоваться услугами. Это как сертификат. Представьте, что семья получила материнский капитал, купила квартиру, а деньги государство переводить не стало,

– объясняет руководитель фирмы.

Спустя месяц Ефимова повторила попытку, потребовав субсидию за январь. На этот раз чиновники путаницы не допустили: 20 февраля министр социальной защиты подписала письмо, в котором опять говорится, что компенсация компании не положена.

Понятно, что решать спор придется в суде. Однако эту историю нельзя назвать простым «конфликтом хозяйствующих субъектов». Ведь речь идет об оказании социальных услуг – государственной, в общем-то, функции. Услуги оказаны? Да. Не оказать их было можно? Нет (закон запрещает). Частный пансионат затраты понес? Да. Государство их компенсирует? Нет. А значит, предпринимателей, как по мановению волшебной палочки, превратили в благотворителей, не спросив при этом их согласия.

И опять о терминологии: в 90-годы, которые, к счастью, «давно прошли», это называлось простым словом «кинуть».

Но речь не только о финансах – речь о людях. Ранее министр социальной защиты Ольга Соколова заявила журналисту «ПТЗ говорит», что снижение финансирования никак не скажется на постояльцах частных пансионатов – их просто распределят по государственным учреждениям. Правда, есть один нюанс. Так, на сайте петрозаводского Дома ветеранов есть так называемый «лист ожидания» – очередь, в которой сейчас находятся почти сто человек. Если частные пансионаты в отсутствие субсидий опустеют, кому-то в этом «листе ожидания», очевидно, придется подвинуться. Или наоборот: клиентов коммерческих организаций закинут в конец очереди.

Так или иначе, логика проста: если ассигнования социальных услуг сокращены, это не может не ударить по получателям этих самых услуг.

Ефимова говорит, что теоретически могла бы побороться за крохи государственного финансирования. Если бы ее фирма «превратилась» в некоммерческую организацию, она бы участвовала в конкурсе на субсидию. Но, по словам Натальи, даже при самом лучшем раскладе ей бы досталась квота на двух человек в месяц. А в «Моей бабуле» сейчас – несколько десятков пожилых людей.

Наталья Ефимова сейчас готовится к тяжбе. И хотя в России не прецедентное право, в ее арсенале имеется весьма любопытное судебное решение. В Калининградской области Министерство социальной политики решило подобным же образом сэкономить на поставщиках социальных услуг: не заплатить за реабилитацию наркозависимого, сославшись на изменение правил. Все суды чиновники проиграли. // Фото: pixabay.com/ru