Компания Swarovski уходит из России

Австрийская компания Swarovski, специализирующаяся на производстве кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней, объявила об уходе из России.

Решение покинуть рынок сообщил гендиректор Алексис Назард в интервью Trend, пишут «Ведомости». По его словам, компания больше не может поддерживать замороженную деятельность в России.

Ранее Swarovski закрыла двенадцать магазинов и свернула онлайн-бизнес в России. // фото unsplash.com