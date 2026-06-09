Компания «КСМ» поделилась видео со строительной площадки в Суоярви

О ходе строительства школы в видеосюжете рассказал производитель работ

Фото предоставлено строительной компанией "КСМ"

Здание школы полностью смонтировано, выполнены кровельные работы, окрашены фасады. Строители выполняют внутренние отделочные, электромонтажные и сантехнические работы, устройство слаботочных сетей, вентиляции.

На уличной территории ведётся устройство наружных инженерных сетей и вертикальная планировка. Пришкольная территория готовится под благоустройство и устройство спортивных и прогулочных площадок.

Напомним, общая площадь новой школы составит 6,5 тыс. кв.м. Помимо учебных классов, на трёх этажах школы будут размещаться следующие помещения: 1 этаж - входная зона с гардеробами, обеденный зал площадью больше 150 кв.м., рассчитанный на 165 посадочных мест, спортивный зал площадью почти 550 кв.м., медицинский блок, помещения для групп продлённого дня; 2 этаж - актовый зал площадью 267 кв.м., рассчитанный на 204 места, интерактивный лазерный тир и школьный музей; 3 этаж - библиотека площадью свыше 200 кв.м. и административные помещения. На подземном этаже запланировано размещение технических помещений.

Что касается уличной территории, то здесь будут устроены две площадки для подвижных игр (раздельные для 1-4 классов и для 5-9 классов), три площадки для физкультурных занятий, сектор для прыжков, беговые дорожки, площадка для баскетбола и волейбола, а также площадка для отдыха.

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