Коммунальные услуги жителей Карелии оплатят товаропроизводители

Жители Республики Карелия смогут оплачивать услуги ЖКХ кэшбэком с повседневных покупок. С 24 марта 2021 года платежный сервис СКРЕПКА в партнерстве с крупным поставщиком коммунальных услуг – группы компаний «РКС-Петрозаводск», запустил проект по оплате товарным кэшбэком начислений за воду и водоотведение.

Для оплаты ЖКУ кэшбэком достаточно установить мобильное приложение СКРЕПКА и указать номер своего лицевого счета в АО «ПКС - Водоканал» или ООО «КРЦ» (входят в группу компаний «РКС-Петрозаводск»). Весь накопленный кэшбэк будет автоматически перечисляться в счет оплаты квитанции 20 числа каждого месяца.

«Мы поддерживаем и используем любые возможности, которые позволяют снизить финансовую нагрузку для абонентов «РКС-Петрозаводск». Учитывая, что кэшбэком можно погасить до 100% ежемесячных начислений, наши клиенты смогут значительно сэкономить на регулярных выплатах»

- комментирует Сергей Ильин, генеральный директор ООО «КРЦ».

В приложении СКРЕПКА пользователь может получить до 25% кэшбэка за покупки товаров повседневного спроса: продуктов питания, бытовой химии и других, в любых супермаркетах или магазинах «у дома». При этом, цена товара и наличие скидки не имеет значения для получения кэшбэка. Также в маркетплейсе СКРЕПКИ представлены более 300 онлайн - магазинов с возвратом до 49%.

«В России и в мире проект погашения товарным кэшбэком коммунальных платежей не имеет аналогов. Это свежий опыт и совершенно новое направление на рынке ЖКХ, востребованное и компаниями – поставщиками коммунальных услуг, и потребителями. Проект объединяет программы лояльности товаропроизводителей, магазинов и поставщиков услуг, за счет этого пользователь может оплачивать регулярные расходы, просто совершая привычные покупки»

- отмечает Алексей Шумилин, основатель и генеральный директор Платежного сервиса СКРЕПКА.

По данным на 1 марта этого года, долги жителей столицы республики за воду и водоотведение составили 222 млн рублей, из них 166 млн – это просроченная задолженность 60+ дней. По информации правительства Республики Карелия, долги населения региона в целом за коммунальные платежи в 2020 году составили 3,5 млрд рублей.

СКРЕПКА – первый в России платежный сервис на базе товарного кэшбэка. Сервис объединяет программы лояльности производителей товаров, магазинов и поставщиков услуг, выступая «единым окном» для пользователей. В 2019 году приложение СКРЕПКА появилось на рынке потребительского кредитования для оплаты кэшбэком любых банковских кредитов, кредитных карт или микрозаймов. С 2021 года Платежный сервис развивает новое направление для оплаты кэшбэком услуг ЖКХ.

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