Розничный кредитный портфель Сбера в Карелии достиг 46 млрд рублей

По итогам 2020 года розничный кредитный портфель Карельского отделения ПАО Сбербанк вырос на 17% и по сравнению с 2019 годом и составил 46 млрд рублей. 50% из них приходятся на ипотеку, 39% на потребительские кредиты, 11% - на кредитные карты.

За минувший год Карельским отделением Сбербанка выдано более 54 тысяч потребительских кредитов – аналогично предыдущему периоду. Средний чек вырос на 2% по сравнению с 2019 годом и составил 250 тыс. рублей. Портфель потребительских кредитов, выданных Карельским отделением ПАО Сбербанк, в 2020 году достиг 18 млрд рублей, превысив показатель 2019 года на 13%.

В 2020 году ипотечный портфель Карельского отделения увеличился на 24% отношению к предыдущему периоду, превысив 23 млрд рублей. За минувший год было выдано более 5,2 тысяч жилищных кредитов, средняя сумма ипотеки составила 1,9 млн рублей.

Больше половины жилищных кредитов (порядка 58%) было взято жителями Карелии на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости, 40% - для приобретения жилья в новостройках. Количество последних в 2020 году достигло 2,1 тысяч штук, в 2,5 раза превысив цифру предыдущего года. Основной причиной позитивной динамики послужило начало приема банком в апреле 2020 года заявок по программе льготной ипотеки «Господдержка 2020». С момента ее запуска Сбербанк в Карелии выдал более 1600 кредитов на общую сумму 3,4 млрд рублей. Доля кредитов, выданных по программе «Господдержка 2020», составила 33% от общего числа выданных кредитов и 76% от числа кредитов, взятых для приобретения жилья в новостройках. Портфель кредитных карт остался на уровне 2019 года и составил более 4,7 млрд рублей.