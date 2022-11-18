18 ноября 2022, 07:19
Команду для трансарктической экспедиции набирают в Карелии
Известный путешественник Виктор Симонов приглашает участников нового проекта «Великий Ледовый путь»
Известный карельский полярник Виктор Симонов ищет опытных путешественников в свой новый проект. Об этом исследователь Арктики сообщил в своем аккаунте в соцсети ВКонтакте.
Исследователь приглашает в команду трансарктической экспедиции «Великий Ледовый путь» опытных людей с профильным образованием.
Нужен техник-инструктор по снегоходным и автомобильным турам, ветеринар-инструктор по ездовым собакам, кинолог-инструктор по ездовым собакам.
Виктор Симонов – руководитель туркомплекса «Скифы Тур». Участвовал в экспедиции по Арктике через Северный полюс с Федором Конюховым. // фото: Виктор Симонов/ВКонтакте