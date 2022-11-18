Команду для трансарктической экспедиции набирают в Карелии

Известный карельский полярник Виктор Симонов ищет опытных путешественников в свой новый проект. Об этом исследователь Арктики сообщил в своем аккаунте в соцсети ВКонтакте.

Исследователь приглашает в команду трансарктической экспедиции «Великий Ледовый путь» опытных людей с профильным образованием.

Нужен техник-инструктор по снегоходным и автомобильным турам, ветеринар-инструктор по ездовым собакам, кинолог-инструктор по ездовым собакам.

Виктор Симонов – руководитель туркомплекса «Скифы Тур». Участвовал в экспедиции по Арктике через Северный полюс с Федором Конюховым. // фото: Виктор Симонов/ВКонтакте