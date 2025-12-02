02 декабря 2025, 07:12
Команда «Динамо-Карелия» уступила в Альметьевске
Хоккеисты из Кондопоги не смогли набрать очки в выездном матче МХЛ
Фото: МХК "Динамо-Карелия"
Хоккейный клуб «Динамо-Карелия» 1 декабря провел свой очередной матч регулярного сезона МХЛ. В Альметьевске наша команда встречалась с местным «Спутником».
Игра прошла в равной борьбе, ее судьба решилась в самой концовке. Удача оказалась на стороне хозяев, которые победили со счетом 5:3.
В 27 матчах сезона команда «Динамо-Карелия» одержала 6 побед и располагается на 37-м месте в таблице чемпионата. Впереди у коллектива выезд на Дальний Восток.
