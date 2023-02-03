Коллекционные вещи Нелидова и жилье педофила Романова не могут продать

О том, что некоторые вещи бывшего губернатора Карелии Андрея Нелидова, отсидевшего за взятку, и недвижимость экс-депутата ЗС РК Ивана Романова, осужденного за педофилию и посредничество в получении взятки, до сих пор не могут продать, стало известно сегодня на пресс-конференции в управлении службы судебных приставов.

Во время общения с журналистами приставы рассказали о том, как реализуется имущество известных в Карелии персон, осужденных за различные преступления.

До сих пор не продано полностью имущество бывшего главы региона и экс-директора музея «Кижи» Андрея Нелидова, который уже вышел на свободу. Не могут реализовать его коллекцию монет и часов.

В УФССП региона пояснили, что слишком специфическое имущество и желающих его приобрести до сих пор не нашлось.

А вот внедорожник «Рендж Ровер» бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, возможно, придется вернуть, так как суд отменил решение по обращению имущества в пользу государства. Правда, не исключено, что прокуратура вновь попытается наложить арест на дорогостоящий автомобиль.

Плохо продается и двухуровневая квартира бывшего депутата Карелии Ивана Романова, приговоренного к длительному заключению после секс-скандала с курсантами речного училища и осужденного за посредничество во взятке, которую он передал Нелидову.