Количество корпоративных клиентов Сбера превысило 3 млн 200 тысяч

В рамках проведения Дня инвестора, первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что Сбер вместе с Правительством, Центральным банком в рамках программ господдержки c 2020 г. предоставили более 500 тыс. льготных кредитов на сумму около 10 трлн рублей компаниям практически во всех отраслях, в том числе экспортерам, автопроизводителям, логистическим и транспортным компаниям, обрабатывающей и химической промышленностям, сельскому хозяйству, компаниям розничной торговли и сферы услуг.

Общий объем инвестиционного финансирования Сбера в 2021-2023 годах составил около 1 трлн рублей. Это такие проекты, как строительство трассы М12 между Казанью и Екатеринбургом, разработка медного Малмыжского месторождения в Хабаровском крае и строительство ГОКа рядом, проекты в нефтегазовой отрасли, например Арктик СПГ-2, строительство металлургического завода «Михайловский ГБЖ» в Курской области и другие,

- отметил Александр Ведяхин.

Клиенты Сбера из строительной отрасли сейчас строят 56 млн м2 жилья на сумму почти 4 трлн рублей, предоставленных Сбером. Это значит, что 1 миллион семей приобретут новые квартиры.

По словам Александра Ведяхина, Сбер поменял архитектуру кредитного процесса и теперь может одобрить кредит для малого бизнеса за 3 минуты - полностью онлайн. Таких кредитов выдали почти на 500 млрд рублей. В целом каждый час более 100 предпринимателей получают финансирование Сбера.

Корпоративных клиентов Сбера, которые используют отраслевые решения, уже 310 тысяч. Более тысячи корпоративных клиентов сегодня проходят цифровую трансформацию, используя решения банка.

Александр Ведяхин подчеркнул, что выручка у клиентов, которые проходят со Сбером цифровую трансформацию, в среднем растет на 10% быстрее, чем у аналогов, и за прошлый год это соответствовало примерно 1 млрд рублей на каждого клиента. Сберовский национальный Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта уже поддержали более 340 компаний из 20 стран мира.

Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 2,4 трлн рублей. При этом ранее заявленная цель по достижению углеродной нейтральности Сбера до 2030 года остается актуальной.

Фото: Сбер/скриншот выступления.