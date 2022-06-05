Количество инфицированных коронавирусом в республике увеличивается

За последние сутки выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на три больше, чем днем ранее. Всего на сегодня в республике зарегистрировано 136070 инфицированных, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

На одного пациента увеличилось и количество получающих лечение в стационарах – всего 216 человек. Также в реанимации врачи продолжают бороться за жизнь больного, находящегося в крайне тяжелом состоянии. Зарегистрирован один умерший от коронавирусной инфекции.

Как отметил глава ведомства Михаил Охлопков, с начала пандемии выздоровели 133594 человека, за последние сутки – 65. Фото: istockphoto.