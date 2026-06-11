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13 июня 2026
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«Код будущего»: как освоить программирование за счет государства

Научиться писать код на Python, разрабатывать приложения и защищать данные можно бесплатно. Такой шанс появился у школьников 8-11 классов и студентов, получающих среднее профессиональное образование (12+)
надпись Код будущего
Фото: АНО ДПО "АКАДЕМИЯ ТОП Петрозаводск"

Компьютерная Академия ТОП проводит курс в рамках программы «Код будущего». Учебное заведение является площадкой официального участника проекта АНО ДПО "ЦПК "Партнер". Благодаря программе родителям не нужно оплачивать ИТ-курсы, они финансируются из федерального бюджета.

В 2025 году учеников ждет курс «Основы программирования на Python в задачах информационной безопасности». Python используется в разработке сайтов, программного обеспечения, мобильных приложений, игр и нейросетей. С его помощью компании обеспечивают защиту данных и предотвращают киберугрозы. 

Навыки, которые получат ребята в Академии: 

  • Базовое программирование на Python;
  • Безопасная работа с сетями и базами данных;
  • Анализ разных типов файлов; 
  • Расследование инцидентов, угрожающих информационным системам; 
  • Защита приложений от распространенных угроз;
  • Обработка ошибок, защита данных и валидация ввода;
  • Автоматизация рутинных задач: анализ логов, мониторинг систем; 
  • Подготовка отчетов и визуализация результатов. 

Курс длится 9 месяцев, предусмотрено 144 академических часа.  Преподаватели  ⎼ специалисты ведущих ИТ-компаний с опытом работы более 5 лет. Особое внимание они уделяют практическим занятиям. Ребята изучают успешные кейсы, учатся решать задачи, с которыми сталкиваются программисты на практике. Отрабатывают навыки для реализации проектов в сфере информационной безопасности. Формируют портфолио для поступления. 

В итоге ученики получат:   

  • Полностью бесплатное обучение
  • Актуальные навыки в сфере программирования и защиты данных.
  • Государственный образовательный сертификат.  
  • Преимущество при поступлении – до 10 баллов к ЕГЭ. 

Курс стартует в сентябре. Подать заявку можно через Госуслуги. Для этого необходимо взять в школе или колледже справку о том, что вы являетесь учеником/студентом (с указанием класса/курса и специальности). К участию допускаются только студенты, обучающиеся по программам ИТ-отрасли. 

Нужна помощь в оформлении заявки? Остались вопросы по программе курса? Не стесняйтесь обращаться в Академию ТОП за поддержкой и дополнительной информацией. 

Тел. 44-54-86.

Компьютерная Академия TOП — крупная международная экосистема ИТ-образования для людей всех возрастов. Здесь студентам предоставляют академическое профессиональное образование в удобном формате: очно в более чем 230 кампусах по всей стране или дистанционно с преподавателями-практиками в прямом эфире. В Академии проходит обучение детей и взрослых по 80+ направлениям — от робототехники и программирования до кибербезопасности и дизайна.

На правах рекламы. АНО ДПО "АКАДЕМИЯ ТОП Петрозаводск", ИНН: 7730257499. ERID

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