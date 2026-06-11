«Код будущего»: как освоить программирование за счет государства

Научиться писать код на Python, разрабатывать приложения и защищать данные можно бесплатно. Такой шанс появился у школьников 8-11 классов и студентов, получающих среднее профессиональное образование (12+)

Фото: АНО ДПО "АКАДЕМИЯ ТОП Петрозаводск"

Компьютерная Академия ТОП проводит курс в рамках программы «Код будущего». Учебное заведение является площадкой официального участника проекта АНО ДПО "ЦПК "Партнер". Благодаря программе родителям не нужно оплачивать ИТ-курсы, они финансируются из федерального бюджета.



В 2025 году учеников ждет курс «Основы программирования на Python в задачах информационной безопасности». Python используется в разработке сайтов, программного обеспечения, мобильных приложений, игр и нейросетей. С его помощью компании обеспечивают защиту данных и предотвращают киберугрозы.

Навыки, которые получат ребята в Академии:

Базовое программирование на Python;

Безопасная работа с сетями и базами данных;

Анализ разных типов файлов;

Расследование инцидентов, угрожающих информационным системам;

Защита приложений от распространенных угроз;

Обработка ошибок, защита данных и валидация ввода;

Автоматизация рутинных задач: анализ логов, мониторинг систем;

Подготовка отчетов и визуализация результатов.

Курс длится 9 месяцев, предусмотрено 144 академических часа. Преподаватели ⎼ специалисты ведущих ИТ-компаний с опытом работы более 5 лет. Особое внимание они уделяют практическим занятиям. Ребята изучают успешные кейсы, учатся решать задачи, с которыми сталкиваются программисты на практике. Отрабатывают навыки для реализации проектов в сфере информационной безопасности. Формируют портфолио для поступления.

В итоге ученики получат:

Полностью бесплатное обучение

Актуальные навыки в сфере программирования и защиты данных.

Государственный образовательный сертификат.

Преимущество при поступлении – до 10 баллов к ЕГЭ.

Курс стартует в сентябре. Подать заявку можно через Госуслуги. Для этого необходимо взять в школе или колледже справку о том, что вы являетесь учеником/студентом (с указанием класса/курса и специальности). К участию допускаются только студенты, обучающиеся по программам ИТ-отрасли.

Нужна помощь в оформлении заявки? Остались вопросы по программе курса? Не стесняйтесь обращаться в Академию ТОП за поддержкой и дополнительной информацией.

Тел. 44-54-86.

Компьютерная Академия TOП — крупная международная экосистема ИТ-образования для людей всех возрастов. Здесь студентам предоставляют академическое профессиональное образование в удобном формате: очно в более чем 230 кампусах по всей стране или дистанционно с преподавателями-практиками в прямом эфире. В Академии проходит обучение детей и взрослых по 80+ направлениям — от робототехники и программирования до кибербезопасности и дизайна.

На правах рекламы. АНО ДПО "АКАДЕМИЯ ТОП Петрозаводск", ИНН: 7730257499. ERID