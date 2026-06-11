«Код будущего»: как освоить программирование за счет государства

Компьютерная Академия ТОП проводит курс в рамках программы «Код будущего». Учебное заведение является площадкой официального участника проекта АНО ДПО "ЦПК "Партнер". Благодаря программе родителям не нужно оплачивать ИТ-курсы, они финансируются из федерального бюджета.
В 2025 году учеников ждет курс «Основы программирования на Python в задачах информационной безопасности». Python используется в разработке сайтов, программного обеспечения, мобильных приложений, игр и нейросетей. С его помощью компании обеспечивают защиту данных и предотвращают киберугрозы.
Навыки, которые получат ребята в Академии:
- Базовое программирование на Python;
- Безопасная работа с сетями и базами данных;
- Анализ разных типов файлов;
- Расследование инцидентов, угрожающих информационным системам;
- Защита приложений от распространенных угроз;
- Обработка ошибок, защита данных и валидация ввода;
- Автоматизация рутинных задач: анализ логов, мониторинг систем;
- Подготовка отчетов и визуализация результатов.
Курс длится 9 месяцев, предусмотрено 144 академических часа. Преподаватели ⎼ специалисты ведущих ИТ-компаний с опытом работы более 5 лет. Особое внимание они уделяют практическим занятиям. Ребята изучают успешные кейсы, учатся решать задачи, с которыми сталкиваются программисты на практике. Отрабатывают навыки для реализации проектов в сфере информационной безопасности. Формируют портфолио для поступления.
В итоге ученики получат:
- Полностью бесплатное обучение
- Актуальные навыки в сфере программирования и защиты данных.
- Государственный образовательный сертификат.
- Преимущество при поступлении – до 10 баллов к ЕГЭ.
Курс стартует в сентябре. Подать заявку можно через Госуслуги. Для этого необходимо взять в школе или колледже справку о том, что вы являетесь учеником/студентом (с указанием класса/курса и специальности). К участию допускаются только студенты, обучающиеся по программам ИТ-отрасли.
Нужна помощь в оформлении заявки? Остались вопросы по программе курса? Не стесняйтесь обращаться в Академию ТОП за поддержкой и дополнительной информацией.
Тел. 44-54-86.
Компьютерная Академия TOП — крупная международная экосистема ИТ-образования для людей всех возрастов. Здесь студентам предоставляют академическое профессиональное образование в удобном формате: очно в более чем 230 кампусах по всей стране или дистанционно с преподавателями-практиками в прямом эфире. В Академии проходит обучение детей и взрослых по 80+ направлениям — от робототехники и программирования до кибербезопасности и дизайна.
На правах рекламы. АНО ДПО "АКАДЕМИЯ ТОП Петрозаводск", ИНН: 7730257499. ERID