25 июня 2020, 11:39
Общество

Клумбы в Петрозаводске украшают цветами ко Дню города

Цветы высаживают на Березовой аллее, вдоль проспекта Александра Невского и в сквере Ортье Степанова

Ко Дню города в Петрозаводске оформляют клумбы и цветники. Сейчас работы завершаются на Березовой аллее, вдоль проспекта Александра Невского, в сквере Ортье Степанова, сообщили в пресс-службе мэрии.

Помимо украшения, также ведется уборка городских территорий, в том числе в Песках. Вдобавок продолжается покос травы.

Напомним, 317-й День рождения карельская столица отметит 27 июня. Подробнее о празднике - здесь.

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Метки: 
цветники
Клумбы
цветы
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день города