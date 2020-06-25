Клумбы в Петрозаводске украшают цветами ко Дню города

Ко Дню города в Петрозаводске оформляют клумбы и цветники. Сейчас работы завершаются на Березовой аллее, вдоль проспекта Александра Невского, в сквере Ортье Степанова, сообщили в пресс-службе мэрии.

Помимо украшения, также ведется уборка городских территорий, в том числе в Песках. Вдобавок продолжается покос травы.

Напомним, 317-й День рождения карельская столица отметит 27 июня. Подробнее о празднике - здесь.