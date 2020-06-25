Сегодня в Минстрое Карелии пройдет «горячая линия»

25 июня в министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики с 15 до 16 часов будет работать «горячая линия», сообщает пресс-служба ведомства.



«Жители Карелии смогут задать специалистам министерства вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, завершения отопительного сезона, региональных целевых программ и другие», - сообщается в анонсе.



По вопросам расселения аварийного жилья и капитального ремонта звонить по номерам: 8 (8142) 76-61-35 или 78-32-73.



По всем остальным вопросам по номеру: 8 (8142) 78-51-57.