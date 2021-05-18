Климент Колесников побил мировой рекорд в плавании второй раз за сутки

Российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в плавании на дистанции 50 метров. Об этом сообщает ТАСС. Соревнования проходят в Будапеште.

В финальном заплыве Колесников показал результат 23,80 секунды, установив таким образом новый мировой рекорд. Любопытно, что предыдущее мировое достижение продержалось ровно сутки - его автором также был российский пловец. Накануне Колесников в полуфинале проплыл дистанцию за 23,93 секунды.

Колесников стал пятикратным чемпионом Европы. Ранее на текущих соревнованиях он завоевал золото в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. На чемпионате мира 2019 года Колесников завоевал одну серебряную и две бронзовые медали. Также он является двукратным чемпионом мира и десятикратным чемпионом Европы по плаванию на короткой воде.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, завоевав 14 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград. На второй позиции идет команда Италии (6-5-8), на третьей - команда Украины (5-4-2). Фото tass.ru