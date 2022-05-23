Клещи за неделю покусали более 200 человек в Карелии

За прошедшую неделю в лечебные учреждения Карелии с жалобами на присосавшихся клещей обратился 201 человек, в том числе – 45 детей. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 95 обращений, включая 16 детей, сообщили в Роспотребнадзоре.

Клещи проявляют активность в Петрозаводске, Костомукше, а также в Сортавальском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском, Суоярском районах.

Всего по данным на 22 мая в Карелии с жалобами на клещей обратились 400 человек, из них 107 дети. В Петрозаводске зарегистрировано 227 обращений, в том числе 58 детей. С начала года прививку против клещевого энцефалита сделали 7807 человек, в том числе 3001 детей.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии изучили 403 паукообразных. Оказалось, что из них возбудителем клещевого энцефалита поражены 0,8%, клещевого боррелиоза 25,8%, возбудителем моноцитарного эрлихиоза 1,6%, возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека 0,27%. (фото pixabay.com, Erik_Karits)