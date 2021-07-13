Клещи в Карелии покусали 2686 человек

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с клещами в Карелии. К 9 июля в лечебно-профилактические учреждения региона из-за присосавшихся клещей обратились 2686 человек, из них - 515 дети. В Петрозаводске из этой массы – зарегистрировано 1408 обращений, в том числе 232 - дети. Обращения по поводу клещей зарегистрированы на 17 административных территориях республики.

За прошедшую неделю с жалобами на укусы клещей обратились 55 человек, из них – 13 дети. В Петрозаводске зарегистрировано 28 обращений, в том числе – 3 дети.

С начала эпидсезона подтверждены два случая заболевания клещевого энцефалита, четыре случая клещевого боррелиоза. За прошедшую неделю зарегистрировано два подозрения на клещевой энцефалит (Петрозаводск) и два подозрения на клещевой боррелиоз (Медвежьегорский и Прионежский районы). (фото frontline.ru)