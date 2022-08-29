Клещи покусали людей в 16 районах Карелии

За помощью к медикам из-за присасывания клещей на 28 августа обратились уже 2 736 человек, 563 из них - это дети. За прошлую неделю на укусы пожаловались 26 человек, в том числе 8 детей, сообщили в Роспотребнадзоре.

В Петрозаводске зарегистрировали уже 1 350 обращений, в том числе по поводу 252 детей. За минувшие 7 дней зафиксировали 10 обращений.

Клещи с начала сезона нападали на людей в 16 районах республики. Не зафиксировали таких случаев лишь в Муезерском и Калевальском районах.

При исследовании клещей обнаружили возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза. Лабораторно подтвердили 12 случаев клещевого боррелиоза и девять случаев клещевого энцефалита. // Фото: pxhere.com