Клещи покусали более 2460 жителей Карелии

За прошедшую неделю в больницы с жалобами на укусы клещей обратились 122 человека, из них дети 21. В Петрозаводске зарегистрировано 36 обращений, в том числе 2 детей.

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» проверили 2474 клещей для выявления возбудителей инфекцией. С начала сезона были подтверждены три случая клещевого энцефалита. За прошедшую неделю в одном случае подозревают клещевой энцефалит (Медвежьегорский район) и еще в одном - боррелиоз (Кондопожский район).

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидсезона в лечебно-профилактические учреждения Карелии с жалобами на клещей обратились 2463 человека, из них 672 ребенка. Для сравнения за аналогичный период прошлого года в республике было зафиксировано 3348 обращений, из них - 690 дети. В Петрозаводске было зарегистрировано 1011 обращений, в том числе 256 дети.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.