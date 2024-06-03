Клещи находят жертв почти по всей Карелии

В лечебные учреждения республики с жалобами на присосавшихся клещей обратились 550 человек, из них детей - 140. Такие данные на 2 июня приводят в Роспотребнадзоре. В Петрозаводске клещи покусали 260 человек.

Активность клещей отмечена на 17 административных территориях Карелии: Олонецком, Прионежском, Кондопожском, Пряжинском, Пудожском, Лахденпохском, Питкярантском, Сортавальском, Беломорском, Медвежьегорском, Сегежском, Суоярвском, Кемском, Лоухском, Муезерском районах, а также Костомукше и Петрозаводске.

В Карелии подтвержден один случай клещевого боррелиоза, один случай моноцитарного эрлихиоза человека. Случаев клещевого энцефалита пока не зарегистрировано. // фото «Петрозаводск говорит»