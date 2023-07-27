Кладбище в Вилге расширят

Проектная документация на четвертую очередь кладбища в районе деревни Вилга была разработана в 2022 году. Предполагается создать новые места для захоронений. Для этого есть участок площадью 101 882 кв.м.

Городские власти попросили финансовой помощи у региональных властей. Предложение мэрии включили в заявку минстроя на 2024 году, его рассмотрят при формировании бюджета Карелии.

«Захоронение возможно не только на новых участках, но также и на уже созданных: на разработанных и подготовленных местах, на свободных участках в ограды семейного (родового) захоронения или в родственные могилы и специально подготовленных и обустроенных участках на кладбищах «Бесовец», «Пески», Сулажгорское кладбище, а также в районе Соломенное», - добавили в пресс-службе администрации Петрозаводска. // фото unsplash.com/Verhalenhuys