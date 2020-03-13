Китайцы рассказали, когда закончится пандемия коронавируса

К началу лета этого года пандемия коронавирусной инфекции начнет заканчиваться. Таким мнением поделился глава специальной правительственной комиссии Китая Чжун Наньшань, его слова передает «Фонтанка» со ссылкой на издание Commercial Times.

По информации чиновника, к июню начнется спад пандемии. Однако для этого все государства мира должны приложить максимум усилий.

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 120 тысяч человек. В России зарегистрировано более тридцати заболевших.

Накануне глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении в республике режима повышенной готовности.