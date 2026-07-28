КЭО можно задать вопрос через чат-бот в Telegram

Карельский экологический оператор предложил жителям еще один способ оперативной связи с компанией через специальный чат-бот «REG_vopros»

Фото: скрин с чат-бота

Чат-бот создан для прямого и легкого получения объективной информации по вывозу ТКО, крупногабаритных и раздельно собранных отходов, начислению платы за услугу и корректировки данных в квитанциях. Здесь также можно задать любой интересующий вопрос по мусорной тематике. При работе с чат-ботом необходимо выбрать интересующий раздел и загрузить все данные, которые запрашивает сервис, только в этом случае заявка будет сформирована и отправлена для работы в регоператор.

Чат-бот «REG_vopros» уже принимает обращения, но пока работает в тестовом режиме. Собирать вопросы планируется с 1 по 10 апреля 2025 года. Свои предложения по улучшению работы чат-бота пользователи могу отправить на адрес электронной почты: REG.vopros@yandex.ru.

«Если подобный канал будет востребован жителями, мы продлим его работу, ведь нам очень важно получать обратную связь и быстро реагировать на вопросы и предложения. Конечно, мы проанализируем все поступившие в сервис обращения для повышения качества нашей работы», - отметил генеральный директор Карельского экологического оператора Сергей Докукин.

Руководитель регоператора также отметил, что готов лично встретиться с жителями и подробно разъяснить интересующие их вопросы. Для этого можно оставить свои данные, включая номер мобильного телефона и описать вопрос в разделе чат-бота с темой «Актуальное». Сотрудники обработают информацию и предложат дату и время для посещения офиса регоператора.

Для повышения скорости ответа от регоператора важно правильно обозначить геолокацию контейнеров и прикрепить актуальную фотографию места накопления, где они установлены. Лучше загрузить данные в сервис, находясь рядом с контейнерной площадкой.

Еще в чат-боте можно узнать информацию, как правильно подать данные на перерасчет, если в квитанции жители заметили некорректные данные. Напомним, по поручению Главы Республики Карелия Артура Олеговича Парфенчикова Карельский экологический оператор проводит детальную выверку счетов, выставленных вновь выявленным абонентам.

Фото: скрин с чат-бота

ООО «КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР», ИНН 1001291523