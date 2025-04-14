КЭО дал ответ на публикацию о проблемах нашего читателя

Мы уже не раз поднимали вопрос об астрономических суммах, которые жителям Карелии выставляет за вывоз мусора ООО «Карельский региональный оператор». В нашей недавней публикации мы рассказали несколько таких историй, в том числе, описали ситуацию, в которой оказался Евгений К.

Мы получили ответ на эту публикацию за подписью Е.Новиковой, представителя Пресс-службы ООО «Карельский региональный оператор». Вот он.

«На основании обращения потребителя Евгения К. в КЭО с приложение заявки на заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО региональным оператором было направлено в АО «ЕРЦ РК» поручение об открытии лицевого счета, прикрепленного к адресу потребителя. Начисления произведены в соответствии с документами, предоставленными потребителем, с января 2020 г. на трех собственников жилого помещения (на основании выписки из ЕГРН), с февраля 2020 г. на четырех зарегистрированных граждан (на основании справки МВД РФ), с апреля 2023 г. на пять зарегистрированных граждан (на основании справки МВД РФ).

В апреле 2025 г. потребителем предоставлены документы о временном отсутствии одного из зарегистрированных граждан. На основании это в АО «ЕРЦ РК» направлено поручение о выполнении корректировок за период отсутствия. Сумма перерасчета будет отражена в платежном документе за апрель 2025 года.

В связи с предоставлением гражданином необходимого пакета документов в суде в настоящее время не рассматривается заявление о взыскании задолженности по оплате коммунальной услуги. В службу судебных приставов направлено определение об отмене судебного приказа. Денежные средства от судебных приставов по данному потребителю в адрес КЭО не поступали.

После выполнения корректировок начислений и в случае отсутствия оплат от потребителя в дальнейшем может быть организована претензионная работа в соответствии с действующим законодательством».

Хорошо, что, благодаря нашей публикации, в конкретной ситуации Евгения К. появилась ясность. Как бы теперь сделать так, чтобы и других потребителей услуги по вывозу мусора были услышаны…© «Петрозаводск говорит»