Кемские чиновники обратились в прокуратуру из-за мусора

На севере Карелии выявили многочисленные факты недобросовестного выполнения работ по вывозу и транспортировке твердых коммунальных отходов, сообщается сегодня в паблике администрации Кемского района.

Мусорная проблема назрела в Кеми и Рабочеостровске. Местные власти обратились в ГКУ РК «Карелприрода» и карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку.

Кемские чиновники считают, что несвоевременный вывоз ТКО негативно сказывается на работе подрядной организации, которая оказывает услуги по содержанию контейнерных площадок.

Чиновники предложили жителям Кемского района сообщать о переполненных контейнерах, не подобранном мусоре после погрузки ТКО регоператору по номеру: 8 (8142)79-82-86 и в ЕДДС по телефону:8 (81458) 5-46-97. // иллюстративное фото unsplash.com