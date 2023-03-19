Каток в центре Петрозаводска закрывают

Мобильный каток на площади Кирова в Петрозаводске завершает свою работу 20 марта. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки.

За три месяца работы в этом сезоне площадку посетили тысячи горожан и гостей карельской столицы.

Напомним, мобильный каток в центре Петрозаводска устанавливают с 2019 года. Катание на коньках на этой площадке бесплатное. // Фото: unsplash.com