19 марта 2023, 15:46
Каток в центре Петрозаводска закрывают
За три месяца работы каток на площади Кирова посетили тысячи горожан
Мобильный каток на площади Кирова в Петрозаводске завершает свою работу 20 марта. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки.
За три месяца работы в этом сезоне площадку посетили тысячи горожан и гостей карельской столицы.
Напомним, мобильный каток в центре Петрозаводска устанавливают с 2019 года. Катание на коньках на этой площадке бесплатное. // Фото: unsplash.com