19 марта 2023, 14:06
Карельские лыжники взяли 13 медалей на Празднике Севера
В Мурманске состоялись традиционные лыжные соревнования
В Мурманске прошел традиционный Праздник Севера. На соревнованиях удачно выступили карельские лыжники, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Анна Корякова из Петрозаводска и Анастасия Сидорова из Кондопоги стали абсолютными победительницами в своих возрастных категориях в гонках свободным и классическим стилями.
Два серебра завоевала петрозаводчанка Анна Сергеева, еще одна серебряная медаль у Дарьи Бортник.
По две бронзовые медали у Евгении Сидоровой из Кондопоги, Владислава Стогова и Корнея Корнева из Костомукши. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»