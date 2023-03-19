Карельские лыжники взяли 13 медалей на Празднике Севера

В Мурманске прошел традиционный Праздник Севера. На соревнованиях удачно выступили карельские лыжники, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Анна Корякова из Петрозаводска и Анастасия Сидорова из Кондопоги стали абсолютными победительницами в своих возрастных категориях в гонках свободным и классическим стилями.

Два серебра завоевала петрозаводчанка Анна Сергеева, еще одна серебряная медаль у Дарьи Бортник.

По две бронзовые медали у Евгении Сидоровой из Кондопоги, Владислава Стогова и Корнея Корнева из Костомукши. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»