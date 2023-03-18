Александра Русакова успешно завершила соревновательный сезон

Александра Русакова закончила на втором месте соревновательный сезон среди российских спортсменов, выступающих в спортивном ориентировании. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Накануне, 17 марта, наша землячка выступила в гонке-марафоне на чемпионате России в Архангельске. Ей немного не хватило до пьедестала - Александра заняла четвертое место.

Спортсменка занимается под руководством тренера Анны Трегубовой. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»