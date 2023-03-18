18 марта 2023, 09:24
Александра Русакова успешно завершила соревновательный сезон
Карельская спортсменка расположилась на втором месте в рейтинге российских ориентировщиков
Александра Русакова закончила на втором месте соревновательный сезон среди российских спортсменов, выступающих в спортивном ориентировании. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Накануне, 17 марта, наша землячка выступила в гонке-марафоне на чемпионате России в Архангельске. Ей немного не хватило до пьедестала - Александра заняла четвертое место.
Спортсменка занимается под руководством тренера Анны Трегубовой. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»