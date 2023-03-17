Карельская ориентировщица стала призером всероссийских стартов

На чемпионате России и всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию успешно выступает карельская спортсменка. За два дня Екатерина Жирина завоевала две медали – бронзовую и серебряную, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Состязания стартовали 14 марта и завершатся 18-го. Наш республику представляют воспитанники спортшколы № 2 Петрозаводска.

Лучший результат у Екатерины Жириной, она стала третьей на дистанции «лыжная гонка-классика-общий старт» и второй на дистанции «лыжная гонка-лонг». // фото: vk.com/minsportkarelia