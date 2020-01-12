Каток на площади Кирова изменит режим работы

Режим работы катка, расположенного на площади Кирова, изменится. Сообщение об этом появилось в группе Центра спортивной подготовки:

«Дорогие друзья, в связи с высокой посещаемостью катка и необходимостью в регулярной подготовке льда было изменено расписание технологических перерывов. Теперь каток закрыт на обслуживание: в будние дни - с 15:00 до 16:00, в выходные и праздничные дни - с 16:00 до 17:00».

Сотрудники Центра напомнили, что кататься можно и при плюсовой температуре - на катке работает холодильная установка.

Напомним, 28 декабря в центре Петрозаводска открылся первый мобильный каток в Карелии. Он был приобретен региональными властями за 18 миллионов рублей. Как сказали на торжественном открытии, здесь одновременно могут кататься до ста человек.