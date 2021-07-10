Катер врезался в бетонную набережную в Петербурге, людей увезла скорая

Днем 10 июля в Санкт-Петербурге катер с пассажирами врезался в бетонную набережную, сообщает topspb.tv. Инцидент произошел в месте, где Дудергофский канал впадает в Финский залив. Некоторые люди упали в воду.

По данным «Фонтанки», в катере было восемь человек. По сообщению МЧС, всего было девять человек, в том числе трое детей. Всех увезли в больницу.

Северо-Западная транспортная прокуратура и полиция организовали проверку. Причина инцидента пока не установлена. По наблюдениям очевидцев, катер уходил от столкновения с вейкбордистами. (фото vesti.ru)