Карта «Прибыль» Уралсиба — в топ 4 карт с кешбэком за оплату топлива

Рейтинг составлен на основе анализа рынка: эксперты оценили условия по кешбэку, стоимости обслуживания и дополнительным опциям

Фото: Сгенерировано ИИ/GigaChat

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в подборку дебетовых карт с бесплатным обслуживанием и кэшбэком за оплату топлива. В исследовании, представленном Банки.ру, рассматривались предложения российских банков, актуальные на 23.12.2025 г.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры – кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 14% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях.

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