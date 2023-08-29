Карельского музыканта обманул Василий

Петрозаводчанин нашел в тематической группе в соцсети объявление о продаже тарелок для барабанной установки. Он связался с продавцом по имени Василий и обговорил покупку. Товар обещали доставить после оплаты.

В итоге мужчина перечислил более пяти тысяч рублей, но посылка не пришла, а контрагент перестал выходить на связь, рассказали в пресс-службе региональногоМВД.

Обманутый житель карельской столицы обратился в полицию. Началась проверка. // фото freepik.com