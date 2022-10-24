Карельское управление разместило вакансии с зарплатами в 300 тысяч

Текст и фото: Антонина Кябелева

На интерактивном портале Управления труда и занятости Республики Карелия опубликованы сотни вакансий с зарплатой от 240 до 300 тысяч рублей в месяц. Все они связаны с военной службой по контракту.

Гражданам, которые готовы занять вакантные места, предложено обратиться либо в пункт отбора на военную службу в Петрозаводске, либо в военкоматы по месту жительства. Так же указаны два телефона, по которым можно уточнить информацию. Один из них телефон республиканского пункта отбора на военную службу, а другой — петрозаводского агентства занятости населения.

Помимо вполне логичных нескольких сотен вакансий военнослужащих рядового и сержантского состава, на портале указаны десятки совершенно мирных профессий. На военную службу по контракту приглашают поваров, кладовщиков, корректоров, пекарей, метеорологов, архивариусов, егерей, чертежников, фотографов, укладчиков-упаковщиков, товароведов, охотников промысловиков, облицовщиков-плиточников и даже обрубщиков сучьев.

Естественно возник вопрос, кого и для каких целей набирают в армию, и действительно ли гражданам гарантируют зарплату в 240-300 тысяч рублей в месяц?

Сначала я позвонила в республиканский пункт отбора на военную службу. Выяснилось, что женщин мирных профессий, желающих подзаработать на службе по контракту, принимают только до 40 лет. Я поинтересовалась, можно ли устроиться, к примеру, поваром? Мне ответили, что женщин принимают на службу по контракту до 40 лет, но по определенным специальностям. Назвали следующие востребованные специальности — музыканты, врачи, медсестры.

- Музыкантов принимаете? - удивилась я.

Подобного предложения на портале управления труда и занятости Карелии я не заметила.

- Раньше да. Как это все происходит? Вы к нам приходите, мы звоним в воинские части, в оркестры. Нужны? Да, нужны. Или не нужны? Нет, не нужны. Вот и все, - объяснил мужчина.

- А корректоров вы тоже принимаете?

- Нет.

- Но на портале указано десять вакансий корректоров...

- Я затрудняюсь вам ответить, что там написано.

- Написано "корректор". Или вот есть "товаровед"...

- Подождите, вы точно туда позвонили? Нет должностей товароведов и корректоров в армии в принципе, - сказали мне в республиканском пункте отбора.

- Вот я и удивилась.

- Очень интересно, но товароведов у нас точно нет, - поддержал меня мужчина.

- Еще указаны кладовщик, пекарь, обрубщик сучьев, метеоролог...

- Метеоролог, я согласен, есть такая должность. Обрубщик сучьев у нас в армии точно такой должности тоже нет.

- А метеоролог нужен?

- Если у человека есть специальность, его готовы рассмотреть. При наличии вакантных должностей.

- А зарплаты такие, как указаны? От 240 до 300 тысяч рублей в месяц?

- Это при выполнении определенных задач, - объяснил сотрудник республиканского пункта отбора.

Мой коллега решил выяснить, можно ли устроиться по контракту на вакансию фотографа.

- Действительно, есть должности, которые схожи со специальностью "фотограф". Но это военная служба по контракту. Это с военной топографией связано и с управлением дронами,

- объяснил капитан Житков.

По его словам, так как нет профессии "оператор беспилотного летательного аппарата", пришлось подбирать максимально приближенные варианты специальностей.

Что же получается? И должностей в армии нет таких, которые указаны на официальном портале управления труда и занятости, и указанную зарплату в 240-300 тысяч рублей не гарантируют, а выплатят только «при выполнении определенных задач».

За разъяснениями мне посоветовали обратиться к сотруднику военкомата Андрею Адольфовичу, который временно исполняет обязанности специалиста по связям с общественностью.

Он прямо сказал, что прояснить ситуацию по вакансиям, которые появились на официальном портале карельского управления труда и занятости, он не может.

- А почему? - удивилась я.

- Не знаю. Я не готов ничего сказать вам, - сказал Андрей Адольфович.

По его словам, он является начальником отделения, но периодически кого-то назначают исполнять обязанности сотрудника пресс-службы. На момент моего звонка именно ему выпала эта горькая доля.

- На сегодняшний день вы исполняете обязанности? - уточнила я.

- На сегодняшний день, да, наверное, я. Не знаю, - сказал Андрей Адольфович.

- Как не знаете? Не знаете, исполняете обязанности или нет?

- Ну что вы хотите, вот скажите?! - мой собеседник начал терять терпение.

Я вновь попросила прокомментировать, зачем на службу по контракту потребовались обрезчик сучьев, корректор, товаровед?

Андрей Адольфович очень удивился, при чем здесь военкомат? Мне пришлось рассказать, что, судя по размещенной информации, это инициатива военкомата.

«Может быть, там они совсем это самое, - предположил Андрей Адольфович. - У нас таких должностей-то нет. Этот вопрос надо задать тем, кто размещал».

Я попыталась дозвониться по телефону центра занятости, указанном в карточке вакансии. Звонила целый день с разной периодичностью. Сначала долго играла музыка, затем мне обещали, что ответит первый доступный оператор, а затем злобный голос говорил, чтобы я позвонила в рабочее время. На этом связь прерывалась. Так как я звонила в самое что ни на есть рабочее время, то постепенно мне стало понятно, что телефон в центре занятости банально не настроен на общение с гражданами.

Ситуацию прояснил сотрудник карельского управления труда и занятости Юрий Борисов. По его словам, все эти вакансии поступают из пункта отбора на военную службу по контракту.

«Это их вакансии. Сегодня разговаривал с руководителем центра занятости. Они эти все вакансии подтверждают регулярно»,

- сказал он.

Борисов сказал, что вакансии присылают в письменном виде. Для управления труда и занятости пункт отбора на военную службу такой же работодатель, как и любое другое предприятие, нуждающееся в работниках.

«Мы сами не выдумываем вакансии»,

- заметил сотрудник управления.

Юрий Борисов рассказал, что в Карелии военные регулярно дают много вакансий. В 2020 году было заявлено больше 1000 вакансий, в 2021 году — более 500, в 2022 году — вновь более 1000. По его словам, разнообразие требуемых мирных профессий объясняется тем, что в армии существуют структуры, которые выполняют работы по обслуживанию техники, занимаются строительством.

Я попыталась найти аналогичные вакансии в других регионах, но такого изобилия, как в Карелии, не нашла. В Вологодской и Ленинградской областях подобных вакансий нет вообще. В Мурманской области военным требуются только 5 машинистов тепловозов с зарплатой в 80-150 тысяч рублей в месяц. В Архангельской области пункт отбора на военную службу приглашает военнослужащих рядового и сержантского состава, стрелков, механиков-водителей, просто водителей с зарплатой в 200 тысяч рублей в месяц. Никаких вакансий товароведов, архивариусов, корректоров, а уж тем более обрубщиков сучьев там не встретишь.

Не исключено, что это своеобразное ноу-хау карельского военкомата. Осталось только понять, помогают ли подобные методы подбора кадров заполнить вакансии, за названием которых скрываются совершенно другие профессии.