Карельское предприятие выделило 5 миллионов рублей на помощь больнице

«Карельский окатыш», комбинат по добыче и переработке железной руды в России (входит в ПАО «Северсталь»), направил 5 миллионов рублей на помощь Межрайонной больнице №1 в Костомукше, сообщает сайт правительства Карелии. Средства пойдут на лечение пациентов с COVID-19.

В ноябре «Карельский окатыш» передал костомукшским медикам 1000 защитных костюмов и столько же респираторов. Из выделенных пяти миллионов, 500 тысяч рублей направлено на обеспечение пациентов больницы кислородом. На сумму 430 тысяч рублей закуплено дорогостоящее лекарство для лечения тяжелой формы заболевания коронавирусом. Оставшиеся средства пойдут на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинского персонала.

«Политика «Северстали» направлена на заботу о людях. Помощь больницам была оказана во всех регионах присутствия компании. Очень важно, чтобы жители городов, не зависимо от того, являются ли они сотрудниками «Северстали» или нет, проявляли сознательность, и, прежде всего, выполняли элементарные правила: носили СИЗ, соблюдали социальную дистанцию. Спасибо всем, кто соблюдает меры профилактики – это тоже помощь в борьбе с пандемией»,

– подчеркнул генеральный директор «Карельского окатыша» и «Олкона» Максим Воробьев.

В первую волну эпидемии «Карельский окатыш» направил более 1 миллиона рублей на оборудование системой подачи кислорода инфекционного отделения и главного корпуса больницы, а также предоставил помещения профилактория «Горняк» для организации обсерватора, при этом взяв на себя затраты по коммунальным платежам. От комбината также была передана большая партия средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования для стационара. Благодаря помощи «Северстали» в размере около 2 миллионов рублей отремонтирован компьютерный томограф, необходимый для диагностики пневмонии.

Фото с сайта gov.karelia.ru