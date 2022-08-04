Карельский судебный пристав Евгения Муравкина в тройке сильнейших

В учебно-методическом центре СЗФО завершился второй этап ежегодного Всероссийского конкурса на звание лучшего судебного пристава. В номинации «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России» Северо-Запада приняли участие десять сотрудников - победителей региональных этапов. Второе место заняла Евгения Муравкина из Медвежьегорского района.

Участникам предстояло пройти тестирование на знание законодательства и выполнить практические задания. Все конкурсанты успешно справились с испытаниями и показали высокий уровень подготовки, сообщили в организаторы. По итогам конкурса победителем второго этапа на в данной номинации признана лейтенант из Кандалакши Мурманской области Оксана Косач. Второе место - у лейтенанта из Медвежьегорского района Карелии Евгении Муравкиной. Третье место присуждено младшему лейтенанту из Новгорода Кристине Осиповой.

Как сообщили в пресс-службе регионально управления ФССП, победители второго этапа будут представлять Северо-Запад на третьем, заключительном этапе конкурса в Москве. Фото: 10.fssp.gov.ru