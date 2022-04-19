Спортсмен с ограничениями по здоровью завоевал золотую медаль

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионат по спортивному ориентированию среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Воспитанники республиканской спортивной школы с ограничениями по здоровью завоевали «золото» и «бронзу».

Как рассказали в региональном минспорта, наши ребята показали отличные результаты в ориентировании на прошедших соревнованиях. Так, Трофим Алексеев занял первое место на классической дистанции. Две бронзовые награды привезли домой Варвара Павлова и Данила Васильев. В ведомстве также отметили, что Елизавета Ярина остановилась в шаге от пьедестала. Она заняла четвертое место среди девочек до 12 лет.

Теперь карельским спортсменам предстоит подготовка к Чемпионату России, который пройдет в Дзержинске с 26 апреля по 5 мая. Фото: minsportkarelia.