Карельский самбист в бою сломал руку и стал чемпионом

Петрозаводчанин Рашад Мурадов получил серьезную травму, но выиграл финальный бой на чемпионате ФСИН России по самбо.

Чемпионат проходил в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. В дисциплине боевое самбо победу одержал карельский самбист «Школы Самбо Ильи Шегельмана» Рашад Мурадов.

До финала карельский самбист выиграл три встречи. В финале во время поединка самбист получил удар ногой, в результате он заработал перелом лучевой кости предплечья. Несмотря на травму, он выиграл финальный бой. © «Петрозаводск говорит»