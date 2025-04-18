18 апреля 2025, 10:00
Карельский самбист в бою сломал руку и стал чемпионом
Рашад Мурадов одержал победу в финальном поединке чемпионата ФСИН России по самбо
фото VK-паблик «Дирекция спорта»
Петрозаводчанин Рашад Мурадов получил серьезную травму, но выиграл финальный бой на чемпионате ФСИН России по самбо.
Чемпионат проходил в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. В дисциплине боевое самбо победу одержал карельский самбист «Школы Самбо Ильи Шегельмана» Рашад Мурадов.
До финала карельский самбист выиграл три встречи. В финале во время поединка самбист получил удар ногой, в результате он заработал перелом лучевой кости предплечья. Несмотря на травму, он выиграл финальный бой. © «Петрозаводск говорит»