Карельский поселок впервые вышел на связь

В поселке Тиурула местные жители и туристы могут всегда быть на связи и пользоваться интернетом. Специалисты компании развернули LTE в диапазоне 1800 МГц, что обеспечило высокие скорости мобильного интернета в населённом пункте. Помимо Тиурулы и ряда баз отдыха, интернет впервые появился на участке Солнечной улицы, связывающей остров Кильпола с большой землей, на острове Каскисаари, а также вдоль заливов Нехволанлахти и Аролахти.

Мы осознаем, насколько необходим мобильный интернет для людей, проживающих в отдаленных и малонаселенных районах. Несмотря на то, что население Тиурулы не превышает 150 человек, местные жители теперь могут пользоваться связью наравне с горожанами: общаться и учиться онлайн, делать покупки, а главное, при необходимости, вызывать экстренные службы. Это важно и для туристов. Тиурула – популярное место для кемпинга и рыбалки, стабильная связь сделает отдых комфортнее и безопаснее,

– прокомментировал Павел Серяков, директор МегаФона в республике Карелия.

Потребность в мобильном интернете в поселке растет, что подтверждают цифры: за последний месяц пользователи совершили более 145 тысяч вызовов, что примерно равно 800 часам звонков, и передали 2700 гигабайт данных.