Карельский поселок ожидает наплыва туристов в мае

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг популярных направлений для поездок на базы отдыха в мае 2023 года. В список попал и карельский населенный пункт.

Так, путешественники активно заказывают жилье в поселке Лумиваара Лахденпохского района. Сутки проживания там обходятся гостям, в среднем, в 7000 рублей. Обычно туристы едут в Лумиваару на три ночи.

Помимо карельского поселка в рейтинге представлены алтайский Чемал, Анапа, Архыз и другие направления. // Фото: unsplash.com