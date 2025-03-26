«Карельский Оскар»: театры республики готовятся к «Онежской маске»

Текст: Елена Малишевская

14 апреля на сцене Национального театра Карелии состоится церемония награждения лауреатов ХXIII республиканской театральной премии «Онежская маска» (16+), подводящей итоги сезона 2023/2024 годов. Церемония «Свет! Камера! Мотор!» посвящена театру в кино. Все, кто хоть раз был на награждении карельских деятелей театрального искусства, прекрасно знают, что шоу будет отменное. Это подтверждают и продажи билетов — они закончились за один день. Впрочем, не стоит унывать, стать зрителем «Онежской маски» сможет каждый: впервые в этом году будет вестись прямая трансляция церемонии, она будет доступна в пабликах всех республиканских театров. Об этом нашей редакции рассказали директор Дома актера, актриса театра «Ad Liberum» Елена Сапегина и председатель секции театральной критики СТД Карелии, завлит Музыкального театра Наталия Крылова.

- Правильно я понимаю, что «Онежская маска» для артистов карельских театров — это как «Оскар» для актеров всего мира?

Елена Сапегина: - Могу только за себя сказать. Для меня — да, такого же уровня. Наступает тот период, когда о спектаклях карельских театров все говорят, актерские работы все обсуждают. Раньше мы проводили церемонию 27 марта — в День театра, потом немного сдвинули дату церемонии, потому что в конце марта многие труппы уезжали на гастроли. «Онежская маска» — это и подведение итогов, и большой праздник.

Елена Сапегина

Наталия Крылова: - Такое подведение итогов театральных сезонов было всегда — и в 70-е, и в 60-е годы прошлого века, просто называлось по-другому. Раз в год отмечали лучшие спектакли и награждали актеров творческими поездками в Москву и Ленинград. Сейчас «Онежская маска» - это годовой срез. По итогам республиканской премии мы видим, куда движется театр. И это очень интересно, потому что каждый раз возникает новая картина.

Наталия Крылова

- И куда движется театр?

Елена Сапегина: - Вперёд! Театр — это по любви, поэтому всегда только вперёд.

- Можем мы уже сегодня раскрыть некоторые секреты главной церемонии? В каком жанре она будет проводиться? Кто ведущие?

Елена Сапегина: - Ведущих как таковых не будет. А действие происходит на съемочной площадке фильма. Естественно, главные действующие лица — актеры. Но будут и костюмеры, и осветители, и операторы. И главные карельские звезды, много снимающиеся в фильмах и сериалах, и их дублеры. Сценарий церемонии написала актриса Театра драмы РК «Творческая мастерская» Виктория Федорова. Конечно, он редактируется, что-то новенькое добавляется в процессе репетиций. В роли постановщиков выступили актеры и режиссеры Национального театра Карелии Ксения Коган и Глеб Германов, балетмейстер-постановщик – заслуженный артист Карелии Олег Щукарев, председатель СТД РК Снежана Савельева осуществляет художественное руководство.

Виктория Федорова

- Каждый раз для подготовки «Онежской маски» актеры тратят свое личное время, силы, нервы — собираются на репетиции и выступление, которые им никто не оплачивает. Как это происходит? Есть уже какой-то костяк?

Елена Сапегина: - Да, костяк, конечно, есть. Но в этом году зрители увидят и актеров, которые никогда в церемонии «Онежской маски» не участвовали. Я в группе «ОМ» написала объявление: «Кто хочет и может?», и в первый же день записались 27 человек. «Онежскую маску» стоило бы проводить хотя бы для того, чтобы возродить традицию ходить на спектакли других театров. Я пришла в театр в 2004 году, и на спектакли друг к другу уже никто не ходил — традиция потерялась. А еще в театры каждый год приходит молодежь, и первым делом мы их затаскиваем на репетиции церемонии: таким образом они знакомятся друг с другом, начинают дружить и даже делать совместные проекты.

Репетиции «Онежской маски» заканчиваются в полночь, творчество никогда

Наталия Крылова: - Не только дружить, но и влюбляться друг в друга. Создаются семьи, рождаются дети... Мы фактически возродили «Онежскую маску» в 2016 году. И за эти девять-десять лет мы видим, как сильно «сплелись» друг с другом театры. Я всегда хожу на сдачи премьерных спектаклей и вижу в «Творческой мастерской» актеров Национального театра — они занимают два-три ряда. В Музыкальном театре вижу актеров театра кукол, «Ad Liberum». Возникают такие совместные проекты, как «ОК.НО» - оно буквально распахнулось 11 марта — пример того, как межтеатральное сообщество ставит полноценные спектакли.

- Кто в этом году входит в жюри «Онежской маски»?

Наталия Крылова: - Во-первых, так называемое актерское жюри. Каждый театр выдвигает номинантов от своего коллектива из числа тех, кто создал достойные актерские работы в этом году. И само это выдвижение — очень круто, я считаю. Любую премию можно назвать лотереей, «Онежскую маску» можно и не получить. Само выдвижение — уже признание. А выдвижение в жюри – признание вдвойне. От балетной труппы Музыкального театра в состав жюри вошел Вадим Харитонов, от оперного коллектива — Александра Королева. Национальный театр выдвинул Ксению Коган, «Творческая мастерская» — Ирину Старикович, Театр кукол — Дмитрия Будникова, «Ad Liberum» — Ольгу Лукашову. Кроме актеров, в жюри вошли двое заведующих литературной частью — я и Наталья Жемгулене (Национальный театр Карелии) и два театральных обозревателя — Анна Гриневич и Виктория Никитина. Председатель жюри «Онежской маски-2025» – театральный критик, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии им. Александра Свободина, программный директор и эксперт ряда фестивалей Татьяна Николаевна Тихоновец.

Всего в премии участвуют 13 конкурсных спектаклей, два из них жюри посмотрит на видео, остальные 11 — «живьем». С 7 по 13 апреля начнется смотр актерских работ в театрах города.

- О! Это значит, что и петрозаводские зрители смогут одновременно с жюри их посмотреть?

Наталия Крылова: - Совершенно верно. С 7 по 13 апреля нужно идти в театр. Зрители увидят лучшие спектакли прошедшего театрального сезона. Без зрителей театр не существует. Скажем, в пустом зале играть невозможно: нет отдачи от зала, нет этой энергетической волны, нет взаимодействия.

- В этом году будет прямая трансляция церемонии награждения. Это, конечно, круто, но и ответственность большая — любые косяки на сцене будут видны гораздо большему количеству зрителей. Нет у вас по этому поводу дополнительного мандража?

Елена Сапегина: - Нет никакого мандража (смеется). На открытии Олимпиады вы видели, что происходит? А уж мы-то маленькая организация... В рамках театрального капустника мы имеем право на маленькие косяки! Главное — атмосфера, внутреннее состояние артистов, а уж как нас оценят зрители... Мы же не номинируемся на «Оскар» с этой программой.

Наталия Крылова: - Думаю, что все будет прекрасно. Что такое съемочная площадка? Это гора косяков. Оператор опаздывает, пленку не зарядили... Зритель, думаю, даже не всегда поймет — где настоящий косяк, а где косяк, заложенный в сценарий.

Елена Сапегина: - Точно! Главное, уметь выкрутиться. Зрители придут посмотреть на любимых артистов, и их будет большое количество на сцене. Думаю, что праздник и для актеров, и для зрителей состоится.

От редакции добавим, что прямую трансляцию церемонии «Онежская маска» проведут супер-профессионалы — оператор Владимир Волотовский и режиссер Илья Дедюшко. Косяков от них не ожидаем. Но если что, тоже простим. // Фото: Людмила Корвякова, Михаил Никитин, Юлия Утышева, Ольга Портретова, Николай Смирнов, СТД Карелии.