Выпускники в Карелии могут пройти предварительный онлайн-отбор в ГИТИС

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС сообщили о начале записи на первичный онлайн-отбор абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ из Карелии пройдут на цифровой платформе МТС Линк с 23 по 25 апреля 2025 года. Лучшие участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве.

Пройти консультацию могут учащиеся общеобразовательных школ и СУЗов, которые получат аттестат в 2025 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Для участия в отборе необходимо зарегистрироваться на мероприятие на сайте учебного заведения.

Абитуриенты, планирующие принять участие в отборочном туре на актерский факультет, должны подготовить чтецкую программу, которая состоит из нескольких литературных произведений различных жанров, в том числе басня, стихотворение, отрывок из прозаического произведения. Дополнительно, педагоги в рамках консультаций проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Оценивать поступающих будет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Георгиевна Николаева и преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Алексей Олегович Калинин.

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