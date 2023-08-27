Карельский ориентировщик стал чемпионом России

Данила Васильев стал лучшим спринтером России на соревнованиях по спортивному ориентированию среди спортсменов с проблемами опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщают в группе карельского центра спортивной подготовки ВКонтакте.

Состязания проходили в Медвежьегорске, участие в них принимали сильнейшие ориентировщики из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростовской, Свердловской, Псковской областей.

Спортсмены из этих регионов приехали очень сильные. Но победил местный ориентировщик Данила Васильев. Он стал лучшим спринтером в дисциплине «точное ориентирование». Спортсмена тренирует Михаил Севастьянов. // фото: jcomp/ freepik.com