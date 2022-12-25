Карельский лыжник второй раз стал лучшим на Кубке России

Спортсмен из Карелии победил в соревнованиях среди мужчин в Нижнем Тагиле. Там 24-25 декабря прошел IV этап Кубка России по лыжному двоеборью, рассказали в Минобразования и спорта РК.

Состязались лыжники и лыжницы из разных регионов, среди мужчин стал лучшим Виталий Иванов. Он победил в прыжках и пришел к финишу с результатом 26:52:8.

Это уже вторая победа карельского спортсмена на Кубке России. В начале декабря он выиграл на первом этапе в Пермском крае. // фото: vk.com/minsportkarelia