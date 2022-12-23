Карельская гимнастка стала лучшей на всероссийских соревнованиях

На Всероссийских соревнованиях среди ДСО и ведомств «Возрождение» в Ульяновске отличилась Кристина Елизарова из Карелии. Гимнастка стала лучшей в командном зачете, сообщили в Минспорта РК.

Спортсменка победила среди 19 спортивных обществ. Она выступала в составе сборной РФСО «Локомотив» по программе мастеров спорта. Соревнования проходили 19 - 22 декабря.

В составе команды Нижегородской области в групповых упражнениях, выступающих за РФСО «Локомотив» по программе кандидатов в мастера спорта, достойно показала себя Полина Мелинаускайте. Ее команда заняла второе место в групповых упражнениях.

Сборная Карелии в групповых упражнениях по программе МС выступала за общество «Русь» и показала шестой результат. // фото: «Спорт - норма жизни Карелия»/ВКонтакте