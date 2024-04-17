Карельский город попал в топ направлений для отдыха весной

Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг малых городов, популярных у путешественников этой весной. В топ направлений попал и карельский город.

Так, этой весной туристы активно бронируют жилье в Сортавале. В среднем, люди едут в столицу северного Приладожья на две ночи и платят за проживание 5390 рублей в сутки.

Помимо Сортавалы в рейтинг вошли такие направления, как Зеленоградск, Суздаль, Алушта, Железноводск и другие места. // Фото: unsplash.com / Marten Bjork