17 апреля 2024, 10:01
Карельский город попал в топ направлений для отдыха весной
Туристы активно бронируют жилье в Сортавале в этом сезоне
Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг малых городов, популярных у путешественников этой весной. В топ направлений попал и карельский город.
Так, этой весной туристы активно бронируют жилье в Сортавале. В среднем, люди едут в столицу северного Приладожья на две ночи и платят за проживание 5390 рублей в сутки.
Помимо Сортавалы в рейтинг вошли такие направления, как Зеленоградск, Суздаль, Алушта, Железноводск и другие места. // Фото: unsplash.com / Marten Bjork