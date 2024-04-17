Бывший начальник карельских спасателей внезапно умер в Белоруссии

На 71-м году жизни скоропостижно скончался экс-руководитель Карельской республиканской поисково-спасательной службы Валерий Черечукин. Он умер 15 апреля в Белоруссии, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Карелии бывший начальник КРПСС жил с 1998 года, с 2000-го возглавлял Карельскую республиканскую поисково-спасательную службу в течение 11 лет.

За время его работы службу несколько раз реорганизовывали, увеличивали штатный состав.

Коллеги умершего называют его добросовестным и грамотным руководителем, пользовавшимся большим уважением.

В марте 2004 года Валерий Черечукин в составе группы спасателей службы лично участвовал и руководил спасательными работами при ликвидации последствий взрыва жилого дома в Архангельске, был награжден ведомственным нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС».

В декабре 2011 года уволился со службы в связи с переездом семьи в Белоруссию. // фото: КРПСС