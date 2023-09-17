Карельский фронт. Великое трехлетнее стояние

Вряд ли штандарт несут первым из-за высокого статуса фронта. Здесь скорее работает вертикальное расположение фронтов, и по географии исчисление должно начаться именно с фронта Карельского.

Карельский фронт отличался от других фронтов Великой Отечественной войны тем, что он был статичен и неподвижен на протяжении почти трех лет. Очень даже напоминает какое-нибудь историческое стояние на Угре, либо сидение на Соловках – последнее тянулось 8 лет.

Но значение стояния Карельского фронта велико: как ни требовал Гитлер от Маннергейма снятия войск на Карельском направлении и переброски их на активный фронт, финны убрать войска так и не смогли. Не удалось в результате сжать второе кольцо вокруг Ленинграда и, тем самым, Карельский фронт не позволил фашистам захватить колыбель революции - Ленинград.

В заслугу Карельского фронта надо отнести также охрану трассы Кировской ж/д и бесперебойную помощь ленд-лизу.